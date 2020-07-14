Педагог из Кыштыма удостоилась президентского гранта

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Лариса Николаевна Дворцова. Фото с её страницы ВКонтакте.

Для учителя русского языка и литературы средней школы № 2 Ларисы Николаевны Дворцовой это уже третий выигранный президентский грант.

– Победы в конкурсах дают мне заряд бодрости и удовлетворение от того, что я всё делаю не зря, – призналась сайту «КР» Лариса Николаевна. – В этот раз я вообще не собиралась участвовать в конкурсе президентских грантов, но когда собрала документы на подтверждение высшей категории, портфолио оказалось настолько увесистым, что я подумала: «А почему бы и нет?»

Дворцова работает в средней второй школе с 1986 года. За это время она проводила во взрослую жизнь шесть школьных выпусков, а это – около двухсот юношей и девушек. Кстати, некоторые бывшие выпускники Ларисы Николаевны теперь являются её коллегами.

Подробнее об удивительной женщине и талантливом педагоге читайте в ближайшем выпуске газеты «Кыштымский рабочий».