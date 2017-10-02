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Жителям Кыштыма предлагают рассказать о своих любимых учителях в общественной палате Челябинской области

Автор: КР от Вчера, 12:03 Категория: Даты

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Завтра в России – День учителя. В Кыштыме этот профессиональный праздник будут отмечать около 700 педагогов всех образовательных организаций.

 

В преддверии Дня учителя в общественной палате Челябинской области начала работу горячая линия, куда может позвонить любой житель Южного Урала. По номеру 8-951-477-61-90 достаточно назвать своего любимого учителя. А уже завтра на сайте общественной палаты появится список самых любимых учителей нашего региона. Не исключено, что среди них будут и кыштымские педагоги.

 

Звонки принимаются сегодня до 19 часов.

 

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