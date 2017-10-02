Жителям Кыштыма предлагают рассказать о своих любимых учителях в общественной палате Челябинской области
Автор: КР от Вчера, 12:03 Категория: Даты
Завтра в России – День учителя. В Кыштыме этот профессиональный праздник будут отмечать около 700 педагогов всех образовательных организаций.
В преддверии Дня учителя в общественной палате Челябинской области начала работу горячая линия, куда может позвонить любой житель Южного Урала. По номеру 8-951-477-61-90 достаточно назвать своего любимого учителя. А уже завтра на сайте общественной палаты появится список самых любимых учителей нашего региона. Не исключено, что среди них будут и кыштымские педагоги.
Звонки принимаются сегодня до 19 часов.