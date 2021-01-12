В Кыштыме определено новое место для купания в Крещенскую ночь

Вчера, 16:07 Категория: Общество

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В предстоящий вторник, 19 января, будет отмечаться один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Одной из главных традиций празднования этого дня является купание в купели, символизирующее крещение Иисуса Христа в реке Иордан.

На протяжении многих лет, а именно с 2004 года, купель для кыштымцев, следующих этой традиции, сооружалась на городском пруду возле станции туристов «Странник». В этом году для крещенского купания определено другое место.

В целях недопущения несчастных случаев в период проведения мероприятия, связанного с погружением в купель в Крещенскую ночь, в Кыштыме на городском пруду в районе парка усадьбы Демидовых «Белый Дом» будет специально оборудовано место, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации купели. Для обеспечения безопасности граждан с 22 часов 18 января до 03 часов 19 января будет организовано дежурство спасателей, бригады скорой помощи и сотрудников полиции. Также будут установлены тёплые палатки для переодевания.

Кыштымцам необходимо соблюдать правила безопасности:

– окунаться следует в специально оборудованных купелях у берега под присмотром спасателей и медицинских работников;

– перед погружением в купель необходимо сделать разминку или пробежку;

– погружаться только по одному. Купель оснащена одним спуском, то есть спускаются с одной стороны, поднимаются уже с другой;

– к купели необходимо подходить в нескользкой и легкоснимаемой обуви.

– не находитесь в купели более одной минуты во избежание переохлаждения организма;

– после окунания разотритесь махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

Если с вами ребёнок, следите за ним во время его погружения в купель.

Для укрепления иммунитета и предотвращения возможности переохлаждения после купания выпейте горячего чая.

В период Крещенских купаний запрещено: купание в состоянии опьянения; погружение детей без присмотра взрослых; загрязнять и засорять купель; приводить с собой животных; нырять в купель непосредственно со льда, вперёд головой; находится рядом с купелью на льду одновременно более 10 человекам; купание группой; оставлять на льду и в гардеробах мусор; подъезжать к купели на автотранспорте.

Следует помнить, что сам процесс купания в ледяной воде требует серьезной моральной и физической подготовки. Первым делом необходимо обратить внимание на свое здоровье и трезво оценить свои возможности. Настоятельно рекомендуется воздержаться от купания в ледяной воде людям, имеющим хронические и воспалительные заболевания.