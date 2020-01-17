В крещенскую ночь главный храм Кыштыма посетило более десяти тысяч прихожан

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В ночь на 19 января православные верующие отметили один из главных праздников – Крещение Господне. В эту ночь двери всех действующих кыштымских храмов были открыты. Все желающие могли помолиться и набрать святой воды.

Как сообщили сайту «КР» в одном из главных храмов нашего города – Христорождественском – только здесь в крещенскую ночь побывало более десяти тысяч прихожан. Никто не уходил домой без освящённой воды. По примерным подсчётам, её было роздано более семи тонн. Запастись святой водой можно всю эту неделю.

Оживлённо в ночь на воскресенье было и возле купели на городском пруду возле станции юных туристов «Странник». Как сказали нашему сайту в кыштымском отряде поисково-спасательной службе Челябинской области, в ледяную воду погрузились более трёхсот кыштымцев. Помощь спасателей никому не потребовалась.

В целях предотвращения случаев обморожения и травмирования граждан полицейские пресекали факты употребления алкогольных напитков, а также появление в состоянии опьянения в местах купания.

