Городской пруд Кыштыма станет местом купания в ночь на Крещение Господне

Автор: КР от Сегодня, 11:48 Категория: Общество

Как сказал сайту «КР» директор станции юных туристов «Странник» Леонид Щербаков, рубить купель они начнут за два дня до Крещения – 16 января. В воду опустят специальную лестницу-сходню. За это время она примёрзнет ко льду. Сама купель будет традиционных размеров – один метр в ширину и два с половиной – в длину.

Днём 18 января на месте купели воду осветит настоятель храма Сошествия Святого Духа на Апостолов иерей Константин. С этого момента православные верующие могут совершать таинство Крещения – погружение в ледяную воду.

Как сказал сайту «КР» специалист управления гражданской защиты Кыштымского городского округа Виктор Ступацкий, с 16 часов на пруду установят две отапливаемые тепловыми пушками палатки для переодевания. Дежурство спасателей, сотрудников полиции и бригады скорой помощи будет организовано 18 января с 22 часов до трёх часов ночи.

В предстоящую пятницу в газете «Кыштымский рабочий» будут опубликованы правила и меры предосторожности погружения в купель.