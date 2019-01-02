Городской пруд Кыштыма станет местом купания в ночь на Крещение Господне Автор: КР от Сегодня, 11:48 Категория: Общество 0 Как сказал сайту «КР» директор станции юных туристов «Странник» Леонид Щербаков, рубить купель они начнут за два дня до Крещения – 16 января. В воду опустят специальную лестницу-сходню. За это время она примёрзнет ко льду. Сама купель будет традиционных размеров – один метр в ширину и два с половиной – в длину. Днём 18 января на месте купели воду осветит настоятель храма Сошествия Святого Духа на Апостолов иерей Константин. С этого момента православные верующие могут совершать таинство Крещения – погружение в ледяную воду. Как сказал сайту «КР» специалист управления гражданской защиты Кыштымского городского округа Виктор Ступацкий, с 16 часов на пруду установят две отапливаемые тепловыми пушками палатки для переодевания. Дежурство спасателей, сотрудников полиции и бригады скорой помощи будет организовано 18 января с 22 часов до трёх часов ночи. В предстоящую пятницу в газете «Кыштымский рабочий» будут опубликованы правила и меры предосторожности погружения в купель. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить