В Кыштыме полным ходом идёт подготовка к Новому году

Вчера, 16:03 Категория: Общество

339

0

Несмотря на то, что уходящий год перевернул всё в нашем мире с ног на голову, любимый всеми и долгожданный праздник – Новый год – он точно не испортит.

В Кыштымском городском округе подготовка к встрече 2021 года идёт полным ходом. О том, как украсится к празднику наш любимый город, и в каком формате будут проходить новогодние утренники и театрализованные представления в условиях режима повышенной готовности, который продолжает действовать на территории Челябинской области, мы попросили рассказать заместителя главы округа по социальной сфере Елену Саланчук.

– Праздничное настроение во многом зависит от окружающей атмосферы, – говорит Елена Юрьевна. – Именно поэтому в Кыштыме объявлено сразу несколько конкурсов, и уже есть заявки на участие. Это конкурсы и по оформлению учреждений социальной сферы, объектов малого и среднего бизнеса. Управление городского хозяйства тоже не осталось в стороне и объявило конкурс «Новогоднее волшебство» – на лучшее новогоднее украшение домов, окон, балконов и придомовых территорий.

Вместе с тем, отмечает Елена Саланчук, есть ряд особенностей при организации праздничных мероприятий. Так, например, впервые за последние годы Рождественская ёлка от имени губернатора Челябинской области будет проходить в каждом муниципалитете отдельно. И если раньше в Кыштым на ёлку съезжались девчонки и мальчишки из всех соседних территорий, то нынче праздник состоится в ДК металлургов только для кыштымской детворы. На мероприятие будут приглашены 160 гостей. Торжество для них будет организовано в два захода – по 80 человек в каждом. При этом, разумеется, будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора, действующие при организации театрализованных представлений. Речь идёт о соблюдении социальной дистанции и масочного режима, о заполняемости зрительного зала не более чем наполовину (в Кыштыме при проведении детских мероприятий залы заполняются и того меньше – всего на 30 процентов).

Новогодние утренники, запланированные в учреждениях дополнительного образования и в учреждениях культуры, также пройдут в условиях ограничений. Зрителями того или иного спектакля и другого действа смогут стать ученики только одного класса, чтобы не допускать пересечения множества потоков людей. Наряду с утренниками много интересных мероприятий будет проходить в дни школьных каникул в онлайн - режиме. Чтобы не пропустить их, Елена Юрьевна советует почаще «заглядывать» на сайты и в группы городского музея, городских библиотек и учреждений дополнительного образования. В новогодние праздники продолжат работу катки и лыжные базы.

Что касается безопасности жителей в период новогодних праздников, – эту задачу губернатор Челябинской области Алексея Текслера, поставил вчера перед главами муниципалитетов во время последнего в уходящем году совещания с руководителями территорий. В Кыштыме в ежедневном режиме будут проводиться рейды по семьям из «групп риска».