Жители Кыштыма сами решат, на что будут направлены сэкономленные бюджетные деньги

Автор: КР от Вчера, 13:36 Категория: Общество

В Кыштыме для безопасности пешеходов на улицах Челюскинцев и Мамина-Сибиряка обустраивают тротуары, вблизи школ и детских садов, на пешеходных переходах началась установка новых дорожных знаков и ограждений.

Экономию средств после конкурсных процедур направят на один из объектов – тротуар на улицах Фрунзе и Ветеранов или пешеходный переход со светофором на пересечении улиц Комарова и Маукской.

Эти участки были обозначены кыштымцами в ходе городской акции «#Выскажись!» в рамках пятой «Глобальной недели безопасности дорожного движения».

Теперь жители нашего города сами решат, какой из двух объектов обустроят в первую очередь. Проголосовать можно до 17 августа включительно на сайте «Активный житель 74».

Напомним, для участия в опросе (https://opros.gosuslugi74.ru/poll/558) необходима авторизация на портале госуслуг. При этом адрес регистрации должен относиться к Кыштымскому городскому округу.

Для владельцев смартфонов и планшетов разработано удобное бесплатное мобильное приложение «Активный житель 74». Его можно скачать в GooglePlay или AppStore.

Добавим, что система электронных голосований «Активный житель 74» – это новый сервис регионального портала государственных и муниципальных услуг Челябинской области https://gosuslugi74.ru, который позволяет жителям совместно участвовать в управлении городом.

Особенность проекта заключается в том, что решения, за которые проголосовало большинство пользователей, обязательны к исполнению властями.

Инициатором запуска проекта выступило правительство Челябинской области.