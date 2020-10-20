Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме в частном секторе на улице Калинина появится уличное освещение

Сегодня, 09:17 Категория: Общество
64
0

 

Администрация Кыштымского городского округа взялась за освещение в частном секторе. Так, одна из проблемных в этом плане улиц была Калинина. Теперь здесь, от пересечения с улицей Ленина до переулка Крестьянский, смонтируют провода и установят новые светильники.

 

Подрядчик определится уже сегодня. Такая информация размещена на сайте Госзакупок. У него будет 45 дней для выполнения работ. Отсчёт пойдёт с даты подписания контракта, но не позднее 31 декабря этого года.

 

На реализацию данных работ из местного бюджета выделено более одного миллиона рублей. Освещение появится на участке протяжённостью 2370 метров. Планируется установить 28 светильников.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым освещение частный сектор

Похожие публикации:

В Кыштыме проинспектируют, как работают светильники и лампы в системе «Горсвет»

Улица Мичурина офонарела

Укрощение темноты

Занялись уличным освещением

В Северном восстановлено уличное освещение

Комментарии:

Добавить