В Кыштыме в частном секторе на улице Калинина появится уличное освещение

Сегодня, 09:17 Категория: Общество

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Администрация Кыштымского городского округа взялась за освещение в частном секторе. Так, одна из проблемных в этом плане улиц была Калинина. Теперь здесь, от пересечения с улицей Ленина до переулка Крестьянский, смонтируют провода и установят новые светильники.

Подрядчик определится уже сегодня. Такая информация размещена на сайте Госзакупок. У него будет 45 дней для выполнения работ. Отсчёт пойдёт с даты подписания контракта, но не позднее 31 декабря этого года.

На реализацию данных работ из местного бюджета выделено более одного миллиона рублей. Освещение появится на участке протяжённостью 2370 метров. Планируется установить 28 светильников.