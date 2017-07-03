В Кыштыме проинспектируют, как работают светильники и лампы в системе «Горсвет»

Автор: КР от Сегодня, 17:02 Категория: ЖКХ

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева распорядилась создать комиссию для проверки выполненных работ по этой программе.

В дневное и в ночное время будет проводиться обследование проведённых работ по замене светильников, ламп ДРЛ-250 на лампы ДНаТ-150, а также по установке электронных пускорегулирующих аппаратов ЭПРА-150.

В Кыштымском округе наружное освещение обеспечивают более 3000 светильников, из них 2247 светоточек в городе и крупных посёлках объединены в единую сеть, что позволяет регулировать наружное освещение. По контракту с «НИЦ «ЭКО» модернизировано 2047 фонарей.

Напомним, к детальной отработке энергосервисного контракта администрация округа и ООО «Научно-инженерный центр «ЭКО» из Екатеринбурга приступили два года назад, а его воплощение началось в 2016 году. Инвестиции в проект составляют 35,2 миллиона рублей, срок реализации – 12 лет.

«Горсвет» позволит за счёт одновременного уменьшения мощности ламп и увеличения световых потоков до 30 процентов снижать потребление электроэнергии в ночное время, когда значительно сокращается интенсивность движения на улицах. Энергосервисный контракт освобождает бюджет от затрат по содержанию и техобслуживанию линий наружного освещения. Высвобождаемые деньги, заложенные в бюджете на содержание системы наружного освещения, планируется направить на строительство сетей в частном секторе.

В систему «Горсвет» входят 44 шкафа управления, позволяющие создать единую систему автоматического контроля и регулирования наружного освещения. Централизованное управление системой потребления энергии позволяет включать или выключать отдельные светильники.

По итогам IV квартала прошлого года фактическое потребление электроэнергии снизилось на 351 789 кВт. Экономия затрат на электроэнергию по наружному освещению с октября 2016 года по март 2017 года составила более двух миллионов рублей. Напомним, проект Кыштыма по энергосбережению и повышению энергоэффективности в 2016 году вошёл в десятку финалистов Всероссийского конкурса «ENES-2016» в номинации «Лучший проект по модернизации уличного освещения». Ежеквартально, отчёт о его реализации направляется губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.