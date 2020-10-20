Прокуратура Кыштыма защитила права инвалида на денежную выплату

Вчера, 09:24 Категория: Общество

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Прокуратурой города Кыштыма проведена проверка по обращению жителя с инвалидной группой на действия управления Пенсионного фонда России в Кыштыме по факту не предоставления денежной выплаты взамен обеспечения лекарственными средствами. Ранее заявитель получал её. Однако после совершеннолетия жителя Кыштыма Пенсионным фондом было принято решение о лишении его такой выплаты.

Прокурор города обратился в суд в защиту интересов гражданина с требованием к управлению Пенсионного фонда в Кыштыме возобновить выплаты. Кыштымский городской суд требования прокурора удовлетворил. Ответчиком была подана апелляционная жалоба. По результатам её рассмотрения Челябинским областным судом принято решение оставить судебный акт первой инстанции без изменения.

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции также встал на сторону кыштымского прокурора.