Суд обязал администрацию Кыштыма создать доступную среду для инвалида первой группы

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Вчера Кыштымский городской суд удовлетворил исковое требование прокурора об обязании администрации Кыштымского городского округа провести мероприятия для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида-колясочника в жилое помещение.

Как сообщила сайту «КР» помощник прокурора Динара Кашапова, в мае прошлого года жительница посёлка Тайгинка обратилась в администрацию округа с просьбой оборудовать пандусом подъезд многоквартирного дома, в котором она проживает. Однако даже спустя полгода этот вопрос так и не был решён.

В декабре 2019 года прокуратура города Кыштыма провела контрольную проверку исполнений законных требований в интересах инвалида детства. В связи с тем, что нарушения действующего законодательства так и не были устранены, прокурор обратился с исковым заявлением в суд. Как уже было сказано, оно удовлетворено.