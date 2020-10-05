В Кыштыме проверили готовность спасательных служб к чрезвычайным ситуациям

Вчера, 11:07 Категория: Общество

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В минувшую пятницу, второго октября, прошла проверка готовности спасательных служб гражданской обороны к действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Подобные учения были реализованы одновременно на территории всей страны. В нашем городе в ходе тренировки был отработан сценарий ликвидации пожара и эвакуация пострадавших.

Во время учения оперативному дежурному ЕДДС Кыштымского городского округа поступило сообщение о том, что в детской школе искусств произошло замыкание электроприборов на втором этаже.

Спасатели незамедлительно вывели людей из школы. Согласно легенде, в здании осталось трое «пострадавших».

Через пару минут, после начала эвакуации, прибыли пожарные расчёты, а также поисково-спасательная служба. Сотрудники эвакуировали «пострадавших» из окон второго этажа и передали их прибывшей к месту условной ЧС скорой помощи.

Огнеборцы быстро справились с «возгоранием».