В Кыштыме проверили готовность спасательных служб к чрезвычайным ситуациям
Вчера, 11:07 Категория: Общество
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В минувшую пятницу, второго октября, прошла проверка готовности спасательных служб гражданской обороны к действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Подобные учения были реализованы одновременно на территории всей страны. В нашем городе в ходе тренировки был отработан сценарий ликвидации пожара и эвакуация пострадавших.
Во время учения оперативному дежурному ЕДДС Кыштымского городского округа поступило сообщение о том, что в детской школе искусств произошло замыкание электроприборов на втором этаже.
Спасатели незамедлительно вывели людей из школы. Согласно легенде, в здании осталось трое «пострадавших».
Через пару минут, после начала эвакуации, прибыли пожарные расчёты, а также поисково-спасательная служба. Сотрудники эвакуировали «пострадавших» из окон второго этажа и передали их прибывшей к месту условной ЧС скорой помощи.
Огнеборцы быстро справились с «возгоранием».