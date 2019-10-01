Кыштым принял участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне

Автор: КР от Сегодня, 12:33 Категория: Общество

Два дня кыштымские экстренные и аварийные службы, предприятия и организации отрабатывали практические навыки при возникновении чрезвычайных ситуаций.

– На первом этапе мы развернули станцию обеззараживания техники на предприятии «Дорсервис», – сказал сайту «КР» начальник управления гражданской защиты Пётр Мошкин. – Провели смотр готовности всех аварийных бригад управляющих компаний и служб жизнеобеспечения города на площади Карла Маркса.

В ходе второго этапа всероссийской тренировки в Кыштыме проводилось тактико-специальное учение. Были привлечены все службы постоянной готовности.

– По легенде в правом крыле нашего здания произошло возгорание на кухне, – сказала сайту «КР» директор кыштымского филиала Миасского медицинского колледжа Александра Удалова. – В колледже назначены ответственные за пожарную безопасность на каждом этаже. Они и выводят студентов в случае чрезвычайной ситуации. Во время учебной тревоги все они действовали по инструкции. Такая тренировка с привлечением всех служб у нас прошла впервые.

Пока педагоги выводили студентов из здания колледжа, к нему уже на всех порах прибывали скорая помощь, полиция, МЧС и пожарные расчёты с автолестницей. Одна из групп огнеборцев тушила возгорание на втором этаже.

Кроме того, прошла эвакуация пострадавших с четвёртого этажа здания.

Все экстренные службы, включая персонал колледжа, провели тренировку успешно, не нарушив нормативное время.