Кыштымские судебные приставы взыскали с владелицы двух квартир многотысячные долги за тепло

Сегодня, 09:07 Категория: Общество

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В отделении судебных приставов по Кыштыму и Карабашу исполнено судебное решение по взысканию 227 тысяч рублей с местной жительницы за потреблённое тепло и горячую воду.

Долги копились с 2016 по 2020 годы. Женщина не оплачивала счета, на контакт с поставщиком для урегулирования вопроса в досудебном порядке не шла. Долг был взыскан через суд, а исполнением судебного решения занялись приставы.

В рамках исполнительного производства был установлен источник дохода должницы и наличие имущества – двух квартир. На доход было обращено взыскание, но отчисления были несопоставимы с размером задолженности, она практически не уменьшалась. Тогда было принято решение произвести арест одной из принадлежащих должнице квартир, что и привело к полному погашению задолженности. Как только женщина получила уведомление о назначении независимой оценки, она сразу выплатила весь долг, а также исполнительский сбор, который ей был назначен в связи с применением мер принудительного исполнения.

Денежные средства уже направлены взыскателю, арест с квартиры должницы снят.