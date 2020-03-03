Судебные приставы Кыштыма разом взыскали 600-тысячный долг за жилищно-коммунальные услуги

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В прошлом году в производстве отдела судебных приставов по Кыштыму и Карабашу находилось 38 тысяч 863 исполнительных производств на общую сумму в полтора миллиарда (!) рублей.

Наряду с решениями суда о взыскании алиментов, просроченной задолженности по кредитам и займам, возросло поступление материалов, связанных с долгами за жилищно-коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы. Только за коммуналку и ресурсы жители обоих городов задолжали, по уже вынесенным судебным решениям, свыше четырёх миллионов рублей.

Приставы накладывают арест на банковские счета и зарплатные карты должников, ограничивают право выезда за границу. Ещё одной действенной мерой, как показывает практика, является наложение запрета на сделки с недвижимостью до полного погашения долга.

Так, например, именно после такого запрета одна из должниц за жилищно-коммунальные услуги, жительница Карабаша, разом погасила внушительную сумму долга.

Как пояснила сайту «КР» начальник отдела судебных приставов по Кыштыму и Карабашу, старший судебный пристав Елена Кенибас, должница решила продать квартиру. Однако чтобы совершить сделку, необходимо было погасить задолженность по коммуналке – порядка 600 тысяч рублей.