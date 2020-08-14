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В Кыштыме увеличили мощность газораспределительных сетей

Сегодня, 14:06 Категория: Общество
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АО «Газпром газораспределение Челябинск».

 

Мощность газораспределительных сетей Кыштыма увеличили для того, чтобы обеспечить бесперебойное потребление, а также подключить новых абонентов. Работы по модернизации провела компания АО «Газпром газораспределение Челябинск». Средства на реализацию проекта были направлены из инвестиционной программы, финансируемой за счет повышения цен на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. Об этом сообщается на сайте 1obl.ru.

– В рамках проекта был построен газопровод для подключения действующих газораспределительных сетей к резервному выходу № 2 ГРС Кыштыма Челябинской области и пункт редуцирования газа к выходу № 1, задача которого перевести газораспределительные газовые сети на проектное выходное давление газа ГРС – 1,2 МПа, – сообщили в пресс-службе компании.

Работы уже завершены. Благодаря этому жители частных домов смогут подключиться к газораспределительной сети.

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Теги: Кыштым ОТВ Первый областной Газпром газораспределение Челябинск

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