В Кыштыме за сутки поступило несколько десятков звонков от жителей о запахе газа

Автор: КР от Сегодня, 16:38 Категория: Общество

Вчера в аварийно-диспетчерской службе филиала «Газпром газораспределение Челябинск» нашего города было зарегистрировано 83 сообщения от жителей о запахе газа.

Предполагаемой причиной этого оказалась передозировка одоранта на местной газораспределительной станции. Это вещество добавляют в газ специально для обнаружения утечек. Оно обладает характерным запахом.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе «Газпром газораспределение Челябинск», все заявки отработаны, утечек не обнаружено. Система газоснабжения работает в штатном режиме.

Телефон газовой службы в Кыштыме 8 (351-51) 4-48-33.