В Кыштыме за сутки поступило несколько десятков звонков от жителей о запахе газа Автор: КР от Сегодня, 16:38 Категория: Общество 0 Вчера в аварийно-диспетчерской службе филиала «Газпром газораспределение Челябинск» нашего города было зарегистрировано 83 сообщения от жителей о запахе газа. Предполагаемой причиной этого оказалась передозировка одоранта на местной газораспределительной станции. Это вещество добавляют в газ специально для обнаружения утечек. Оно обладает характерным запахом. Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе «Газпром газораспределение Челябинск», все заявки отработаны, утечек не обнаружено. Система газоснабжения работает в штатном режиме. Телефон газовой службы в Кыштыме 8 (351-51) 4-48-33. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить