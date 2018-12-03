» » В Кыштыме за сутки поступило несколько десятков звонков от жителей о запахе газа

В Кыштыме за сутки поступило несколько десятков звонков от жителей о запахе газа

Автор: КР от Сегодня, 16:38 Категория: Общество

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Вчера в аварийно-диспетчерской службе филиала «Газпром газораспределение Челябинск» нашего города было зарегистрировано 83 сообщения от жителей о запахе газа.

 

Предполагаемой причиной этого оказалась передозировка одоранта на местной газораспределительной станции. Это вещество добавляют в газ специально для обнаружения утечек. Оно обладает характерным запахом.

 

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе «Газпром газораспределение Челябинск», все заявки отработаны, утечек не обнаружено. Система газоснабжения работает в штатном режиме.

 

Телефон газовой службы в Кыштыме 8 (351-51) 4-48-33.


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