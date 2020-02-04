Жителям Кыштыма пересчитают многомиллионные счета за газ

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Как ранее сообщалось на сайте «КР», кыштымский филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» рассчитал жителю нашего города стоимость подключения частного дома к газопроводу в сумме около 17 миллионов рублей.

Причина внушительного счёта объяснялась тем, что газораспределительная станция города Кыштыма исчерпала свою пропускную способность с учётом фактической загрузки и ранее выданных технических условий на подключение. Поэтому в АО «Газпром газораспределение Челябинск» рассчитали альтернативный вариант подключения – от ГРС посёлка Тайгинка, находящейся на расстоянии более 12 километров.

В администрации Кыштымского городского округа с таким решением не согласились. По инициативе главы округа Людмилы Шеболаевой в правительстве Челябинской области состоялась встреча с участием представителей ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и АО «Газпром газораспределение Челябинск». Вопрос урегулирован путём переуступки лимитов газа одним из предприятий города. Кроме того, принято решение о проведении анализа всех ранее выданных потребителям, а также погашенных технических условий.

С гражданами, получившими многомиллионные расчёты за подключение к ГРС посёлка Тайгинка, будут составлены договоры о присоединении к сетям от ГРС Кыштыма.

В кыштымском филиале АО «Газпром газораспределение Челябинск», начиная с 4 февраля, готовы заключить договоры о подключении домов к сетям от ГРС Кыштыма, а не от ГРС посёлка Тайгинка. Сделать это можно в офисе компании «Единое окно» на улице Челюскинцев, 70.