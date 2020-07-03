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В Кыштыме состоялся первый заезд детей в оздоровительные лагеря

Вчера, 11:54 Категория: Общество
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 Фото Екатерины Кишун, "КР".

 

Сегодня, 6 июля, школьники из Кыштыма отправились на две недели в загородные лагеря.
– Оздоровительная кампания в этом году особая, – сказала заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук на оперативном совещании. – Из-за сложившейся ситуации, связанной с пандемией, введены ограничения – отменён родительский день и запрещён выезд сотрудников за пределы лагеря на протяжении всей смены. Массовых мероприятий тоже не будет.

 


В прошлые годы в летних сменах в «Волне» и «Радуге» отдыхали по 220 детей. В этом году в каждом лагере будет по 110 отдыхающих.

 


В соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора выполнены все требования – проведены генеральные уборки с использованием дезинфицирующих средств, обязательно наличие справок об отсутствии контактов с инфекционными больными и обследование сотрудников лагеря на Covid-19. Ежедневно детям будут измерять температуру тела.

Также сегодня начали работать лагеря с дневным пребыванием на базе школы № 9 и детского сада № 8. 

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Теги: Кыштым Детские лагеря Заезд первой смены Волна Радуга

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