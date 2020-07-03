В Кыштыме состоялся первый заезд детей в оздоровительные лагеря

Вчера, 11:54 Категория: Общество

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Фото Екатерины Кишун, "КР".

Сегодня, 6 июля, школьники из Кыштыма отправились на две недели в загородные лагеря.

– Оздоровительная кампания в этом году особая, – сказала заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук на оперативном совещании. – Из-за сложившейся ситуации, связанной с пандемией, введены ограничения – отменён родительский день и запрещён выезд сотрудников за пределы лагеря на протяжении всей смены. Массовых мероприятий тоже не будет.



В прошлые годы в летних сменах в «Волне» и «Радуге» отдыхали по 220 детей. В этом году в каждом лагере будет по 110 отдыхающих.



В соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора выполнены все требования – проведены генеральные уборки с использованием дезинфицирующих средств, обязательно наличие справок об отсутствии контактов с инфекционными больными и обследование сотрудников лагеря на Covid-19. Ежедневно детям будут измерять температуру тела.

Также сегодня начали работать лагеря с дневным пребыванием на базе школы № 9 и детского сада № 8.