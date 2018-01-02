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Прогулки по Кыштыму привлекают рекордное количество туристов

Автор: КР от Сегодня, 16:35 Категория: Туризм

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В минувшее воскресенье клуб краеведов «Тихое зимовье» провёл экскурсию по трём районам нашего города – вокзалу, Шанхаю и Егозинке. В ней приняло участие рекордное количество туристов – около 70 жителей Кыштыма, Озёрска, Снежинска и Челябинска.

 

В соборной мечети они пробыли около часа. Председатель махаля-мечети Мавлит Исламов ответил на их вопросы и рассказал об арабской росписи, украшающей стены мечети.

 

– Акустика внутри великолепная, – сказала сайту «КР» председатель клуба «Тихое зимовье» Лариса Цукерберг. – Голос имама слышен в любой точке зала.

 

Экскурсанты побывали и на уроке по арабскому языку. В учебном классе, расположенном в цокольном этаже мечети, в тот момент занималась группа детей от шести до 11 лет. Специально для туристов учитель в течение десяти минут читал оду о любви на этом певучем языке. 

 

В ходе маршрута кыштымцы и гости города посетили староверческую обитель. Члены замкнутой общины встретили их радушно, но своих имён не назвали – не принято.

 

Начиная с прошлого года, клуб «Тихое зимовье» провёл уже 11 прогулок выходного дня по интереснейшим уголкам Кыштыма. Следующая состоится 25 февраля в районе Депо.

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