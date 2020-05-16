В Кыштыме садоводы будут жить по новым правилам

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В апреле 2020 года вступил в силу новый свод правил – СП 53.13330.2019 – «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства».



Согласно документу садовый участок у россиян не может быть площадью менее четырёх соток. Изменения коснулись также параметров ограждения территорий товариществ, уточнены параметры подъездных дорог, а объекты общего пользования были разграничены на обязательные и дополнительные. Площадь земель общего назначения должна составлять от 20 до 25 процентов товарищества. Под строения рекомендуется отводить не более 30 процентов площади всего участка, а с учётом дорожек, площадок и других пространств – не более 50 процентов.



Есть уточнения и по рекомендованным параметрам ограждений между участками, отступов от границ при посадке деревьев, проектировании септиков и компостов, установки приборов учёта электроэнергии.



Редакция «КР» представляет для кыштымских садоводов наглядный план, где отображены рекомендации по новым строительным нормам и правилам.