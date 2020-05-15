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Садоводы Кыштыма открыли дачный сезон без долгов за электроснабжение

Сегодня, 11:10 Категория: Общество
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Почти 26 миллионов рублей составляет задолженность садоводческих некоммерческих товариществ Челябинской области перед гарантирующим поставщиком электроэнергии. В компании ООО «Уралэнергосбыт» сообщили, что в числе должников более 200 СНТ.


В числе злостных неплательщиков – садоводы Челябинска. Некоторые СНТ задолжали от полутора до трёх миллионов рублей.


Как сказали сайту «КР» в пресс-службе компании ООО «Уралэнергосбыт», садоводческие товарищества Кыштыма демонстрируют высокий уровень платёжной дисциплины. Задолженность накопилась только у СНТ «Геолог» – 17 тысяч рублей. Остальные садовые товарищества оплатили электроэнергию вовремя и открыли дачный сезон без долгов.

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Теги: Кыштым СНТ Кыштыма долги за электроэнергию Уралэнергосбыт Уралэнергосбыт

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