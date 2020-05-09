Жители Кыштыма могут присоединиться к международной акции «Сад Памяти»

Сегодня, 12:00 Категория: Общество

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В рамках международной акции «Сад Памяти» предлагается высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Это не просто акция, а начало новой традиции.

Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» сообщает, что жители частных домов или те, кто находится на даче, могут посадить дерево у себя на участке, поддержав акцию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.

Но что, если вы живёте в квартире? В эти непростые времена многие остаются дома в окружении родных и близких. А потому у родителей появляется больше времени, чтобы поделиться историями своих Героев с детьми. Нарисуйте вместе дерево, которое вы обязательно посадите позже, смастерите поделку, аппликацию, расскажите, кому в будущем вы посвятите «живое дерево» на акции, и вновь не забудьте поделиться фотографиями с хештегом #СадПамятиДома в социальных сетях.

Акция продлится до 22 июня.