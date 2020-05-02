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Жители Кыштыма поддержали акцию «Окна Победы»

Сегодня, 13:00 Категория: Даты
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Российское движение школьников объявило патриотическую акцию «Окна победы», участники которой могут превратить окна своих домов в галерею памяти и благодарности.

Организаторы акции призывают жителей всех уголков России разместить на своих окнах силуэты известных памятников, рисунки к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

 

Чтобы принять участие в акции, разместите макеты силуэтов известных памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, на окне своего дома или квартиры. Сделайте фото оформленных окон и выложите на свою страницу с хештегами #ОКНА_ПОБЕДЫ и #РДШ  в срок до 9 мая.
 Если в вашей семье есть участники Великой Отечественной войны, наклейте на окно фигурку журавлей, чтобы это видели все.

Как сообщила сайту «КР» методист по дополнительному образованию и воспитательной работе управления по делам образования администрации Кыштымского округа Светлана Гунькова, некоторые жители нашего города уже поддержали акцию и украсили окна своих домов.

 

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Теги: Кыштым патриотизм Окна Победы РДШ акция

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