За распространение фейковой информации жительница Южного Урала заплатит штраф
Сегодня, 17:51 Категория: Общество
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В Чебаркуле местную жительницу оштрафовали за публикацию «ВКонтакте» фейка о коронавирусе. Женщина утверждала, что в крупные города России вводятся войска.
Как сообщается на сайте «Первый областной», в отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении за злоупотребление свободой массовой информации. Материалы дела переданы в Чебаркульский мировой суд.
– Женщина признала свою вину, объяснив, что поддавшись панике и истерии в сети интернет, она разместила в соцсети общественно-значимую недостоверную информацию, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
В полиции напомнили, что за распространение фейковой информации в интернете предусмотрена административная ответственность. Также правоохранители просят ориентироваться только на официальные источники.