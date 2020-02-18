Редакция "Кыштымского рабочего" выиграла судебный процесс по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации

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В прошлом году с иском в адрес «Кыштымского рабочего», журналиста Надежды Красниковой, а также новостного интернет-портала ООО «Урал 74» обратился Николай Дубынин.

Напомним, 21 октября 2017 года в газете «Кыштымский рабочий» был опубликован материал под заголовком «Под домашний арест». В нём, основываясь на официальный пресс-релиз с сайта Главного управления МВД России по Челябинской области, говорилось о том, что в отношении директора управляющей компании было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Мы отслеживали развитие событий и публиковали информацию об изменениях в резонансном уголовном деле. Расследование продолжалось 15 месяцев. В 2018 году Кыштымский городской суд по ходатайству следователя полиции прекратил уголовное дело. Обвиняемый полностью возместил ущерб, причинённый ресурсоснабжающей организации, и пени – всего более 20 миллионов рублей.

В прошлом году Дубынин подал в суд на «Кыштымский рабочий» и «Урал 74». Он просил обязать нас удалить из информации, размещённой на сайте газеты, сведения, которые, по его мнению, не соответствовали действительности, а также опровергнуть информацию о совершении им мошенничества и хищении денежных средств как на сайте, так и в газете. Кроме того, он намеревался взыскать с редакции компенсацию морального вреда в размере 20 миллионов рублей. По мнению истца, опубликованные в средствах массовой информации сведения опорочили его честь, достоинство и деловую репутацию.

Проанализировав оспариваемые истцом сведения и указанную информацию пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, суд согласился с доводами представителя редакции А. Тарловой о том, что все факты, которые содержатся в публикации «Под домашний арест», а также на сайте www.kr74.ru, содержатся и в пресс-релизе ГУ МВД России по Челябинской области.

Согласно закону «О средствах массовой информации» редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, если такие сведения содержатся в материалах пресс-служб государственных органов, организаций, учреждений.

Суд посчитал несостоятельными доводы представителя истца Мишуры П. Ю. о том, что оспариваемые сведения носят порочащий характер, поскольку на момент опубликования они соответствовали действительности в полном объёме и являлись описанием событий, реально имевших место на тот момент.

В результате суд пришёл к выводу, что исковые требования Дубынина не подлежат удовлетворению в полном объёме. Его иск к «Кыштымскому рабочему», Красниковой Н. и ООО «Урал 74» о защите чести, достоинства и деловой репутации оставлен без удовлетворения.

Дубынин обжаловал решение в Челябинском областном суде. Однако оно оставлено без изменений. Решение Кыштымского городского суда вступило в законную силу.