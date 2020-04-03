Проект «Герои и подвиги». Участник Великой Отечественной войны из Кыштыма Анатолий Васильевич Алферов

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В годы Великой Отечественной войны 15 героев, призванных на фронт кыштымским райвоенкоматом, были награждены «полководческими» орденами.

Житель Кыштыма Алексей Мелентьев решил собрать сведения о каждом из них. Во время работы он изучил материалы сайтов «Память народа», «Мемориал», «Подвиг народа», привлёк кыштымцев к поиску фотографий фронтовиков и сведений о них.

Бить врага до последнего снаряда

В годы Великой Отечественной войны из нашего города ушло на фронт 8558 человек, в том числе 419 женщин. Погибли и пропали без вести – 2738. Многие кыштымцы были награждены боевыми орденами и медалями.

Для награждения командиров различного ранга в СССР были учреждены ордена полководцев: Суворова, Кутузова, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Ушакова, Нахимова и орденом Ленина.

Наша первая публикация расскажет об Анатолии Васильевиче Алферове, награждённом орденом Ленина.

Анатолий Васильевич родился 6 июля 1921 года в Кыштыме. Учился в Саратовском танковом училище, после окончания которого с первых же дней Великой Отечественной войны участвовал в боях против немецких захватчиков. В октябре 1942-го командир тяжёлого танка КВ-1 батальона 150-й танковой бригады лейтенант Алферов был награждён орденом Красной Звезды. Награда была вручена за то, что в августовских боях под Воронежем он уничтожил два танка противника.

Причём в одном из боёв из-за попадания вражеского снаряда была выведена из строя оптическая система танка, в которой находился наш земляк. Тогда экипаж Алферова продолжил бой наводкой через ствол, уничтожив танк фашистов.

Следующую свою награду – орден Отечественной войны I степени Анатолий Васильевич получил 4 февраля 1943 года. В июле на южном фасе Курской дуги 180-я танковая бригада из 38-й армии Воронежского фронта была переброшена в район боевых действий первой танковой армии генерала М. Е. Катукова, а восьмого июля – 180-я танковая бригада полковника Киселёва, в составе которой и находился командир первой роты танков, старший лейтенант Анатолий Васильевич Алферов. Наши защитники вступили в ожесточённые бои с наступающими немецкими танками 11-й танковой дивизии вермахта.

Атаки противника отбиты

На Белгородском направлении в районе Ильинского хутора и деревни Новосёловка наш земляк, командуя ротой танков Т-34, искусно маневрируя на поле боя, отбил четыре танковых атаки. Вражеские силы превосходили силы советских солдат в несколько раз. Анатолий Васильевич лично уничтожил восемь танков противника, в том числе шесть танков Т-4. В бою 11 июля он был тяжело ранен.

За этот подвиг Анатолия Васильевича Алферова представили к званию Героя Советского Союза, но по заключению Военного Совета армии наградили орденом Ленина.

После долгого лечения в госпитале Анатолий Васильевич вернулся в свою родную бригаду, которая за героизм, проявленный в боях на Курской дуге, была преобразована в 38-ю гвардейскую танковую бригаду.

Гвардии капитан Алферов командовал ротой тяжёлых танков ИС-2. В марте 1945 года он отличился в битве за город Данциг в Западной Пруссии. Его тяжело ранили, в результате чего он потерял 50 процентов зрения. Несмотря на это остался в строю и продолжил вести вперёд советские танки.

Известно, что после войны Анатолий Васильевич вернулся в родной Кыштым и работал на механическом (ныне машиностроительном) заводе.

Материал предоставлен Алексеем Мелентьевым.

Для сведения

Орден Богдана Хмельницкого I и II степени учреждён 10 октября 1943 года. Им награждали командиров и бойцов Красной армии и Военно-морского флота за особую решительность и успехи в операциях по разгрому врага, высокий патриотизм, мужество, самоотверженность в борьбе за освобождение Советской власти от немецких захватчиков.

Орден Суворова I, II и III степени. Эта советская награда времён войны учреждёна 29 июля 1942 года. Им награждали командиров Красной армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками.

Орден Александра Невского утверждён 27июля 1942 года для награждения командного состава Красной армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевых операций и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину.

Орденом Кутузова награждались командиры Красной армии за успешно разработанные и проведённые плановые операции – фронтовые, армейские или отдельных соединений.

Важно

Продолжается поиск фотографий жителей нашего города, награждённых в годы Великой Отечественной войны орденами, учреждёнными в честь полководцев. Вот их имена:

1) Беспалов Иван Петрович.

2) Шумков Сергей Константинович.

3) Беспалов Валерий Михайлович.

4) Овчинников Аркадий Алексеевич.

5) Федотов Александр Андреевич.

6) Крюков Николай Андреевич.

7) Нечунаев Владимир Степанович.

8) Тарасов Дмитрий Николаевич.

Обращаться по телефону: 8-951-449-59-37 (Алексей Мелентьев)