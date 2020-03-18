В Кыштыме продезинфицируют маршрутки

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Как сказал «КР» исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства Кыштымского городского округа Сергей Алифанов, с индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют пассажирские перевозки по городу, обсудили вопрос об обработке и дополнительных мерах профилактики общественного транспорта.

Водители перед выходом на маршрут проходят обязательный медицинский осмотр. При наличии симптомов острых респираторных инфекций к работе они не допускаются.

По окончанию рабочей смены и во время пересменки после высадки пассажиров проводятся проветривание, влажная уборка салона, протирание дезинфицирующими средствами ручек дверей, поручней, сидений.