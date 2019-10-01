В Кыштыме общественный транспорт оказался не подготовлен к работе в зимних условиях

Автор: КР от Вчера, 16:32 Категория: Общество

В выходные движение общественного транспорта в нашем городе было нарушено из-за непогоды.

В социальных сетях кыштымцы жаловались на отсутствие маршрутных такси. Порой ожидание транспорта составляло около часа.

Сегодня на оперативном совещании в администрации Кыштымского городского округа этот вопрос был одним из главных.

Как пояснил исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства Александр Кочерещенко, перевозчики не успели вовремя сменить летнюю резину на зимнюю.

– Проезжая по городу в субботу заметил много маршрутных такси на шиномонтажках, – отметил первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин. – Было понятно, что на линию они не вышли.

Пётр Григорьевич распорядился разобраться в произошедшем, чтобы впредь такие нарушения не повторялись.