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В Кыштыме общественный транспорт оказался не подготовлен к работе в зимних условиях

Автор: КР от Вчера, 16:32 Категория: Общество

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В выходные движение общественного транспорта в нашем городе было нарушено из-за непогоды.

 

В социальных сетях кыштымцы жаловались на отсутствие маршрутных такси. Порой ожидание транспорта составляло около часа.

 

Сегодня на оперативном совещании в администрации Кыштымского городского округа этот вопрос был одним из главных.

 

Как пояснил исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства Александр Кочерещенко, перевозчики не успели вовремя сменить летнюю резину на зимнюю.

 

– Проезжая по городу в субботу заметил много маршрутных такси на шиномонтажках,  – отметил первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин. – Было понятно, что на линию они не вышли.

 

Пётр Григорьевич распорядился разобраться в произошедшем, чтобы впредь такие нарушения не повторялись.


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