В Кыштыме общественный транспорт оказался не подготовлен к работе в зимних условиях Автор: КР от Вчера, 16:32 Категория: Общество 0 В выходные движение общественного транспорта в нашем городе было нарушено из-за непогоды. В социальных сетях кыштымцы жаловались на отсутствие маршрутных такси. Порой ожидание транспорта составляло около часа. Сегодня на оперативном совещании в администрации Кыштымского городского округа этот вопрос был одним из главных. Как пояснил исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства Александр Кочерещенко, перевозчики не успели вовремя сменить летнюю резину на зимнюю. – Проезжая по городу в субботу заметил много маршрутных такси на шиномонтажках, – отметил первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин. – Было понятно, что на линию они не вышли. Пётр Григорьевич распорядился разобраться в произошедшем, чтобы впредь такие нарушения не повторялись. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить