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Глава Кыштыма Людмила Шеболаева вошла в топ-30 влиятельных женщин Южного Урала

Сегодня, 11:31 Категория: Общество
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Лаборатория  прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС представила  шорт-лист  2020 года, в который  вошли 70 представительниц прекрасной половины Южного Урала.

 

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева вошла в топ-30 самых известных и влиятельных женщин региона. Она заняла 15 строчку по степени влияния и 18 позицию рейтинга известности среди женщин Челябинской области. 

 

Возглавила рейтинг первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Оценку по десятибалльной системе проводили  49 экспертов. Они учитывали интенсивность, направленность и результат воздействия человека на процессы, происходящие в экономической, социальной, культурной, научной и общественной жизни.

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Теги: Кыштым Глава Людмила Шеболаева Рейтинг самых влиятельных женщин Топ 30

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