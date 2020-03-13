Глава Кыштыма Людмила Шеболаева вошла в топ-30 влиятельных женщин Южного Урала

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Лаборатория прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС представила шорт-лист 2020 года, в который вошли 70 представительниц прекрасной половины Южного Урала.

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева вошла в топ-30 самых известных и влиятельных женщин региона. Она заняла 15 строчку по степени влияния и 18 позицию рейтинга известности среди женщин Челябинской области.

Возглавила рейтинг первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Оценку по десятибалльной системе проводили 49 экспертов. Они учитывали интенсивность, направленность и результат воздействия человека на процессы, происходящие в экономической, социальной, культурной, научной и общественной жизни.