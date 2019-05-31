В Кыштыме почти в два раза увеличатся выплаты по уходу за детьми-инвалидами Автор: КР от Вчера, 16:01 Категория: Общество 0 Ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы увеличатся с 1 июля. Как сообщили сайту «КР» в управлении Пенсионного фонда в Кыштыме, в нашем городе проживают 133 ребенка-инвалида и инвалида с детства I группы. В Челябинской области размер ежемесячной выплаты их родителям или опекунам сейчас составляет 6325 рублей, а после повышения выплата достигнет 11500 рублей с учетом районного коэффициента – 1,15. Получателям перерасчёт будет произведен в беззаявительном порядке. Выплаты выдаются родителям или опекунам в тех случаях, если они являются трудоспособными, но при этом не работают и не получают пенсию и пособия по безработице. В случае прекращения ухода, выхода на работу, получения других пособий необходимо самостоятельно известить об этом Пенсионный фонд России в течение пяти дней, чтобы своевременно прекратить получение ежемесячной выплаты. Иначе придётся вернуть неправомерно полученные деньги. Подать заявление «О факте осуществления (прекращения) работы» можно через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru). Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить