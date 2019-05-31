В Кыштыме почти в два раза увеличатся выплаты по уходу за детьми-инвалидами

Автор: КР от Вчера, 16:01 Категория: Общество

Ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы увеличатся с 1 июля.

Как сообщили сайту «КР» в управлении Пенсионного фонда в Кыштыме, в нашем городе проживают 133 ребенка-инвалида и инвалида с детства I группы. В Челябинской области размер ежемесячной выплаты их родителям или опекунам сейчас составляет 6325 рублей, а после повышения выплата достигнет 11500 рублей с учетом районного коэффициента – 1,15.

Получателям перерасчёт будет произведен в беззаявительном порядке.

Выплаты выдаются родителям или опекунам в тех случаях, если они являются трудоспособными, но при этом не работают и не получают пенсию и пособия по безработице.

В случае прекращения ухода, выхода на работу, получения других пособий необходимо самостоятельно известить об этом Пенсионный фонд России в течение пяти дней, чтобы своевременно прекратить получение ежемесячной выплаты. Иначе придётся вернуть неправомерно полученные деньги.