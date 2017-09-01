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В Кыштыме детям-сиротам вручат ключи от новых квартир

Автор: КР от Вчера, 09:20 Категория: Общество

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Долгожданное событие состоится сегодня в полдень возле дома № 54 на улице Челюскинцев. Именно в этой новостройке, которая была сдана в эксплуатацию два месяца назад, теперь предстоит жить 11 кыштымским детям-сиротам. Некоторые справят новоселье уже вместе со своими семьями.

 

Ключи от новых квартир им вручит глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

 

Как сказала сайту «КР» начальник жилищного отдела администрации Кыштымского городского округа Людмила Олейник, каждый бывший воспитанник детдома получит квартиру общей площадью до 32 квадратных метров.

 

Сегодня в очереди на получение жилья состоит ещё 35 детей-сирот. Но это только те, кому уже исполнилось 18 лет. Совсем скоро к ним добавятся ещё 55 человек.

 

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