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«Российские железные дороги» предоставили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бессрочный бесплатный проезд в поездах

Сегодня, 09:20 Категория: Общество
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Об этом сообщается на официальном сайте ОАО «РЖД».

 

– Принято решение о бесплатной перевозке участников и инвалидов Великой Отечественной войны с одним сопровождающим не только в течение этого года. Данное решение уже вступило в силу, и оно будет действовать всегда. В любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно, – говорит председатель правления Российских железных дорог Олег Белозёров.

 

Участники и инвалиды войны с одним сопровождающим могут бесплатно путешествовать в вагонах всех классов обслуживания всех поездов дальнего следования холдинга, курсирующих во внутрироссийском сообщении, включая поезда «Сапсан».

 

На сегодня уже оформлено 486 проездных документов для инвалидов и участников и сопровождающих их лиц. Сборы за оформление проездных документов не взимаются. Также с участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающих не взимается плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание.

 

Редакция «Кыштымского рабочего» поинтересовалась, востребован ли проезд в поездах у кыштымских участников и инвалидов войны.

 

Как пояснила сайту «КР» старший кассир билетной кассы Светлана Чистякова, на данный момент в Кыштыме бесплатным проездом пока не воспользовался ни один ветеран. Всю информацию участники и инвалиды Великой Отечественной войны или их родственники могут получить у работников билетных касс железнодорожного вокзала.

 

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Теги: РЖД Великая Отечественная война Кыштым льготы

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