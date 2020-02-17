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В Кыштыме студенты помогут по дому пенсионерам и ветеранам

Вчера, 15:22 Категория: Общество
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Ежегодная акция «Забота» проходит в нашем городе с 2015 года.

 

Волонтёры и студенты кыштымских филиалов Южно-Уральского государственного и Миасского медицинского колледжей помогают одиноким пенсионерам и ветеранам в уборке снега во дворах частных домов, укладке поленниц и помогают собирать мусор.

 

Как сказала сайту «КР» специалист управления по работе с общественными организациями и молодежью Юлия Глазкова, в честь 75-летия Победы решено начать акцию раньше, чем обычно. Уже сейчас можно оставить заявку на получение помощи по телефону: 8 (351-51) 4-29-13.

 

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Теги: Кыштым Акуия забота Волонтёры победы волонтеры студенты

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