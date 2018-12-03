В Кыштыме студенты поздравили детей-сирот Автор: КР от Сегодня, 11:50 Категория: Общество 0 Вчера в центр помощи детям «Горизонт» приехали Дед Мороз и Снегурочка. В этой роли выступили волонтёры – второкурсники кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Встреча, которая стала традиционной, была подготовлена управлением по работе с общественными организациями и молодёжью администрации Кыштымского городского округа. – Для наших Деда Мороза и Снегурочки это был дебют, – сказала сайту «КР» ведущий специалист управления Дарья Швейкина. – Волонтёры волновались, но детки приняли их с радостью, поэтому они легко нашли общий язык друг с другом. Подарки получили 25 детей. Новогодними сюрпризами стали игрушки, настольные игры и подарки с символикой Кыштыма – фотоальбомы, ручки и сувениры. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить