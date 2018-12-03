» » В Кыштыме студенты поздравили детей-сирот

В Кыштыме студенты поздравили детей-сирот

Автор: КР от Сегодня, 11:50 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

 

Вчера в центр помощи детям «Горизонт» приехали Дед Мороз и Снегурочка. В этой роли выступили волонтёры – второкурсники кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа.

 

Встреча, которая стала традиционной,  была подготовлена управлением по работе с общественными организациями и молодёжью администрации Кыштымского городского округа.

 

– Для наших Деда Мороза и Снегурочки это был дебют, – сказала сайту «КР» ведущий специалист управления Дарья Швейкина. – Волонтёры волновались, но детки приняли их с радостью, поэтому они легко нашли общий язык друг с другом. Подарки получили 25 детей.

 

Новогодними сюрпризами стали игрушки, настольные игры и подарки с символикой Кыштыма – фотоальбомы, ручки и сувениры.

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter