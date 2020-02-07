В Кыштыме ушёл из жизни поэт Александр Петрушкин

Сегодня, 10:26 Категория: Общество

734

0

Фото со страницы Натальи Петрушкиной

В ночь на 8 февраля ушёл из жизни поэт, прозаик и драматург Александр Петрушкин. Ему было 47 лет.

На своей странице ВКонтакте его супруга Наталья сообщила, что у Александра Александровича открылась прободная язва. Спасти не смогли.

Прощание пройдёт завтра, 11 февраля, в 12 часов в церкви Сошествия Святого Духа на Апостолов на улице Садовой.

В социальной сети Наталья обратилась ко всем у кого есть возможность помочь со сбором средств на похороны мужа: «Никаких накоплений совсем нет. Карта СБ 4276720358314245 на имя Наталья Валерьевна П. Привязана к тел 89630789459»

Александр Петрушкин публиковался во многих литературных журналах России – «Уральская новь», «Урал», «Уральский следопыт», «Аврора», «Крещатик», «День и ночь», «Дети Ра», «Нева», «Знамя», «Воздух», «Волга-21 век», «Text Only», «Гвидеон», «Слово\Word», «Шо», «Эмигрантская лира», «Южное сияние», «Зинзивер», «Футурум Арт», «Журнал ПОэтов».

Также его творчество выходило в двух томах «Антологии современной уральской поэзии».

Он дважды становился финалистом премии «ЛитератуРРентген» как культуртрегер и организатор лучшего, по мнению жюри, внестоличного литературного фестиваля «Новый Транзит» (проводился в 2003—2007 годах), лауреатом этой же премии «ЛитератуРРентген» в номинации «Фиксаж» как лучший нестоличный издатель поэзии. Петрушкин также лауреат литературных премий журналов «Дети Ра», «Зинзивер», еженедельника «Поэтоград», спецпремии «Русского Гулливера».

Александр Александрович выступал учредителем журнала актуальной литературы «Транзит-Урал», литературно-художественного фонда «Антология», фестивалей «Новый Транзит» и литературы малых городов им. Виктора Толокнова. С 2007 года руководил поэтическим семинаром городов Северной зоны для поэтов Челябинской и Свердловской областей. С 2008 года координатор независимой поэтической премии «П». C 2009 года являлся куратором евразийского журнального портала «Мегалит», на котором выкладывались электронные версии большинства российских и многих иностранных русскоязычных литературных журналов.

Редакция газеты «Кыштымский рабочий» выражает соболезнования близким Александра Петрушкина.