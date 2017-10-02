Литературное объединение Кыштыма отмечает 80-летний юбилей

Автор: КР от Вчера, 11:42 Категория: Культура

Поэт Александр Петрушкин. Фото Татьяны Зоммер

В следующую субботу, 28 октября, в 14 часов в Центральной библиотеке имени Бориса Швейкина состоится праздник, посвящённый юбилею литобъединения «Грани». Его «биография» началась в 1937 году с творческого кружка Марии Меньшиковой при кыштымском педучилище.

Молодые авторы публиковались в газете «Кыштымский рабочий», выпускали рукописный журнал, который оформляла поэт и художник Юлия Ичёва. В 1943 году она погибла на фронте.

Активным членом городского ЛИТО был и прозаик, журналист, редактор «Вечернего Челябинска» Михаил Аношкин. Его руководителями в разное время были Василий Щербаков, Юрий Гребеньков, журналист Эмилия Новак, Виктор Толокнов, бард Дмитрий Одиноких, прозаик и поэт Юрий Невзоров, поэт Александр Петрушкин.

В этом году участница кыштымского литературного объединения Марина Шалыгина заняла первое место в региональном поэтическом конкурсе «Каслинские литературные чтения». В сборнике «Малахитовое слово», выпущенном Челябинским областным центром народного творчества около месяца назад, опубликованы стихи девяти наших земляков.

Руководитель литобъединения "Грани" Марина Клепалова.

Фото Татьяны Зоммер

Как сказала сайту «КР» нынешний руководитель этого объединения Марина Клепалова, на празднике состоится презентация альманаха «Грани», в который вошли стихи, проза и публицистика как кыштымцев, так и приглашённых авторов.

Также в день празднования юбилея ЛИТО «Грани» будут оглашены итоги поэтического конкурса «Одно стихотворение – один победитель». Его темой стала морская стихия. Победитель получит живописную работу маслом «Алые паруса», написанную санкт-петербургским художником Анной Клепаловой, а также пять тысяч рублей в качестве денежного приза.