Кыштым вновь посетит митрополит Челябинский и Миасский Григорий

Автор: КР от Сегодня, 14:05 Категория: Общество

В предстоящий понедельник, 17 июня, в девять часов утра в храме Сошествия Святого духа на апостолов пройдёт утренняя служба, посвящённая христианскому празднику Сошествия Святого духа на апостолов.

Специально по этому поводу в Кыштым приедет митрополит Челябинский и Миасский Григорий, который и проведёт службу. Она продлится около двух часов.

Как уже сообщалось на сайте «КР», впервые митрополит Григорий посетил Кыштым 1 мая. Тогда он провёл службу в храме Рождества Христова.