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Кыштым вновь посетит митрополит Челябинский и Миасский Григорий

Автор: КР от Сегодня, 14:05 Категория: Общество

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В предстоящий понедельник, 17 июня,  в девять часов утра в храме Сошествия Святого духа на апостолов пройдёт утренняя служба, посвящённая  христианскому празднику Сошествия Святого духа на апостолов.

 

Специально по этому поводу в Кыштым приедет митрополит Челябинский и Миасский Григорий, который и проведёт службу. Она продлится около двух часов.

 

Как уже сообщалось на сайте «КР», впервые митрополит Григорий посетил Кыштым 1 мая. Тогда он провёл службу в храме Рождества Христова.


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