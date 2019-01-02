В Кыштыме полицейские ещё больше усилят борьбу с незаконной продажей наркотиков и алкоголя Автор: КР от Вчера, 10:32 Категория: Общество 0 Кыштым посетили начальник по работе с личным составом Главного управления МВД России по Челябинской области Игорь Литвинов и председатель совета ветеранов Главного управления МВД России по Челябинской области Валерий Маскаев. Начальник кыштымской полиции Юрий Добрецкий доложил им и личному составу об итогах работы в прошлом году. За 12 месяцев было зарегистрировано более 10,5 тысячи заявлений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Сократилось количество преступлений против собственности. Большинство из них составляют кражи имущества. Их зарегистрировано 337. Выявлено 20 преступлений экономической направленности и один факт коррупции. – По результатам работы кыштымский отдел полиции занимает шестое место из 38 отделов по Челябинской области, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – В этом году будут дополнительно направлены усилия на борьбу с наркопреступностью, незаконной реализацией алкогольной продукции и изъятие из оборота незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За высокие показатели в службе грамотами отмечены начальник отдела уголовного розыска, майор полиции Андрей Киприянов и начальник отдела по незаконному обороту наркотических средств, капитан полиции Андрей Иванов. Благодарность за высокий вклад в безопасность дорожного движения получил начальник Государственной инспекции безопасности дорожного движения майора полиции Анатолий Панов. Но охраной общественного порядка занимается и кыштымская казачья народная дружина. Она заняла первое место в Челябинской области по результатам работы за прошлый год среди аналогичных дружин. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить