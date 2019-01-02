В Кыштыме полицейские ещё больше усилят борьбу с незаконной продажей наркотиков и алкоголя

Автор: КР от Вчера, 10:32 Категория: Общество

Кыштым посетили начальник по работе с личным составом Главного управления МВД России по Челябинской области Игорь Литвинов и председатель совета ветеранов Главного управления МВД России по Челябинской области Валерий Маскаев.

Начальник кыштымской полиции Юрий Добрецкий доложил им и личному составу об итогах работы в прошлом году.

За 12 месяцев было зарегистрировано более 10,5 тысячи заявлений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях.

Сократилось количество преступлений против собственности. Большинство из них составляют кражи имущества. Их зарегистрировано 337.

Выявлено 20 преступлений экономической направленности и один факт коррупции.

– По результатам работы кыштымский отдел полиции занимает шестое место из 38 отделов по Челябинской области, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – В этом году будут дополнительно направлены усилия на борьбу с наркопреступностью, незаконной реализацией алкогольной продукции и изъятие из оборота незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

За высокие показатели в службе грамотами отмечены начальник отдела уголовного розыска, майор полиции Андрей Киприянов и начальник отдела по незаконному обороту наркотических средств, капитан полиции Андрей Иванов.

Благодарность за высокий вклад в безопасность дорожного движения получил начальник Государственной инспекции безопасности дорожного движения майора полиции Анатолий Панов.

Но охраной общественного порядка занимается и кыштымская казачья народная дружина. Она заняла первое место в Челябинской области по результатам работы за прошлый год среди аналогичных дружин.