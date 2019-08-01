В Кыштыме пройдёт уличный праздник пирогов с капустой

Автор: КР от Сегодня, 14:05 Категория: Общество

Сегодня в нашем городе состоится большой праздник района Малого Шанхая, который охватит жителей улиц Восточная, Каслинская, Челюскинцев, Механическая и Долгова.

Гуляние пройдёт с размахом. Его подготовили и проведут краеведы Галина Кожевникова и Елена Реннер.

Для детей будут организованы игровые площадки. Все желающие смогут отведать овощей и фруктов, выращенных на садовых участках, и принять участие в конкурсе пирогов с капустой.

Кулинарное состязание и урожайная ярмарка плавно перейдут в уличный пикник под песни ансамблей «Яшлек» и «Аннушка».

На праздник приглашаются не только жители района Малый Шанхай, но и те, кто проживает на других улицах и даже в соседних городах.

Начнётся уличное гуляние в 18 часов около дома № 20 на улице Челюскинцев.