Житель Кыштыма хотел сыграть в лотерею, а попал в лапы мошенников

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На одном из интернет-сайтов кыштымец увидел заманчивое предложение поучаствовать в почти беспроигрышной лотерее. Жажда лёгких денег, по всей видимости, взяла верх над разумом. Мужчина подал заявку на участие. Вскоре ему ответили, что для этого необходимо заплатить 934 рубля. Житель Кыштыма перевёл деньги на незнакомый счёт.

Вскоре ему сообщили, что платёж не прошёл, и потребовали ещё 889 рублей. Но и тут, по словам организаторов розыгрыша, что-то не получилось. Тогда кыштымец раскошелился ещё на 886 рублей. В общей сложности за шесть операций он перевёл неизвестным более четырёх тысяч рублей.

В конце концов, наш азартный земляк заподозрил неладное, и написал на сайте отзыв, чтобы ему вернули все деньги. Разумеется, обратной связи не последовало.

Житель нашего города обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.