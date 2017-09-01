Житель Кыштыма так и не научился управлять трактором, зато получил пусть горький, но урок
Автор: КР от Вчера, 14:01 Категория: Происшествия
Тридцатилетний житель нашего города, работающий вахтовым методом в других городах, решил обучиться вождению на тракторе, но угодил в ловушку интернет-мошенников.
Он нашёл на одном из сайтов объявление о наборе на ускоренные курсы по обучению трактористов. Получить профессию предлагалось всего за 15 тысяч рублей. Кыштымец позвонил по указанному телефону.
Ему ответил мужчина и сказал, что для записи на курсы необходимо внести стопроцентную предоплату, а также ещё 800 рублей за прохождение медкомиссии. Доверчивый житель нашего города перевёл всю сумму. Вскоре ему перезвонил тот самый мужчина, подтвердил платёж и велел 22 сентября приехать в ГИБДД Челябинска для сдачи пробного экзамена.
Когда наш земляк приехал по указанному адресу, его там никто не ждал. Поняв, что он стал жертвой мошенника, обратился в полицию.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, по данному факту проводится проверка.