Жители Кыштыма массово окунутся в ледяную воду

Сегодня, 12:10 Категория: Общество

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В Крещенскую ночь с 18 на 19 января на городском пруду у станции юных туристов «Странник» на улице Садовая, 2 будет оборудована купель – один метр в ширину и два с половиной – в длину.

Ежегодно в Кыштыме в ледяную прорубь окунаются до 500 человек. Некоторые ныряют вместе с маленькими детьми.

С 22 часов до трёх часов ночи безопасность людей при окунании в освящённую иордань обеспечат спасатели, бригады скорой помощи, сотрудники полиции. Будут установлены тёплые палатки для переодевания.

В Управлении гражданской защиты Кыштымского городского округа сообщили сайту «КР» правила безопасности для тех, кто планирует в Крещенский сочельник погрузиться в купель:

– прежде чем подвергнуть свой организм такому сильному стрессу, стоит проконсультироваться с врачом. Погружение в воду на морозе провоцирует резкий выброс адреналина, спазм сосудов и повышение артериального давления;

– перед погружением в купель необходимо разогреть тело, сделав разминку;

– окунаться лучше всего по шею, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга, не стоит нырять в воду вперед головой, так как это увеличивает потерю температуры тела и может привести к шоку от холода;

– не находитесь в купели более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма;

– после окунания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

Для укрепления иммунитета и предотвращения переохлаждения необходимо выпить горячий чай из термоса, приготовленный из ягод, фруктов или трав.

В период Крещенских купаний запрещено окунаться в состоянии опьянения, приводить с собой собак и других животных, не более 20 человек должно находиться рядом с купелью на льду одновременно, нельзя подъезжать к купели на автотранспорте.

Настоятельно рекомендуется воздержаться от купания в ледяной воде людям, имеющим хронические и воспалительные заболевания.