В Кыштыме ожидаются кратковременные отключения теле- и радиосигнала

Вчера, 09:30 Категория: Общество

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В Челябинской области с 20 по 24 января возможны кратковременные перерывы в трансляции теле- и радиопередач. Это связано с проведением профилактических и других работ, требующих отключения приёмо-передающего оборудования.

Челябинская область входит в число регионов-лидеров по доступности и качеству услуг связи. За этим достижением стоит ежедневная работа связистов, которые проверяют работу оборудования, проводят его инвентаризацию и ремонт. Для обеспечения безопасности проводимых работ сотрудникам предприятий связи необходимо производить отключение приемо-передающего оборудования, позволяющего жителям смотреть телеканалы и слушать радио. Этот период известен южноуральцам как «профилактика».

– 20 января, с 04:00 до 13:00, будут проводиться профилактические работы, – сообщает ведущий инженер филиала РТРС «Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр» Александр Морозов. –В этот период показ цифровых теле- и радиоканалов будет временно приостановлен. Речь идет о телеканалах «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ», а также трех радиоканалах: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Отключение связано с работами на Государственном предприятии «Космическая связь», с которых на Землю передается цифровой сигнал, а затем по наземному эфирному вещанию распространяется до телевизоров жителей.

Кроме того, согласно графику плановые профилактические работы запланированы также в Бакале и Вишневогорске 20-24 января, с 07:30 до 15:00, общей продолжительностью не более 9 часов, а также в Кусе в период до 24 января, с 07:00 до 15:00, общей продолжительностью не более 16 часов.

Чтобы быть готовыми к кратковременным отключениям при просмотре телепередач или прослушивании радио, южноуральцам рекомендуют заранее узнать, не планируются ли в их городах или районах в ближайшие дни профилактические или ремонтные работы. Это можно сделать через официальный сайт министерства информационных технологий и связи Челябинской области, пройдя по баннеру «Оперативная информация о кратковременных отключениях телерадиовещания».

Информация обновляется еженедельно.