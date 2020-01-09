Жители Кыштыма могут попасть в Президентскую программу подготовки управленческих кадров

Вчера, 17:54 Категория: Общество

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В правительстве Челябинской области открыт конкурсный отбор специалистов для подготовки в 2019/20 учебном году по программам профессиональной переподготовки в области экономики и управления в рамках реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров.

Целью реализации Программы является обеспечение организаций народного хозяйства Российской Федерации специалистами в области управления и организации производства, отвечающими современным требованиям экономики и стандартам образования.

Результаты подготовки специалистов должны соответствовать национальным целям и стратегическим задачам страны, регионального развития, рекомендующих организаций и других участников Программы.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:

– возраст до 50 лет;

– высшее образование;

– общий стаж работы не менее 5 лет;

– опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;

– участие в реализации проекта развития организации.

Наличие диплома победителя Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» даёт приоритетное право включения в региональную квоту (без прохождения конкурсных испытаний (общий и специальный конкурсы), при условии соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора).

Конкурсный отбор специалистов проходит в 2 этапа, включающих квалификационный отбор и конкурсное испытание.

Квалификационный отбор проводится на основе анализа документов, представленных специалистом до 3 февраля 2020 года в Управление государственной службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области по адресу: г. Челябинск, Цвиллинга, 27, каб. 52, пн.- чт. с 8.30 до 17.30, пт. с 8.30 до 16.15, обеденный перерыв с 12 до 12.45.

Контактные телефоны: (351) 263-31-84, 263-99-12, электронная почта: S.Denisova@gov74.ru

Конкурсные испытания пройдут с 5 по 12 февраля 2020 года.

Общий конкурс обязателен для всех специалистов вне зависимости от типа образовательной программы, на участие в которой они претендуют. Он предусматривает:

Оценку мотивации специалиста:

кандидаты на обучение в ходе общего конкурса подготавливают и предоставляют в конкурсную комиссию мотивационное эссе по теме: «Роль обучения в рамках Государственного плана в моем профессиональном и личностном развитии», в котором рекомендуется отразить:

– профессиональные, личностные цели.

– цели и задачи обучения в рамках Государственного плана.

– какую проблему или задачу, стоящую перед организацией, необходимо решить, используя опыт, полученный во время подготовки в рамках Государственного плана.

– краткое описание предлагаемого подхода к ее решению.

Оценку уровня профессиональной компетентности специалиста в ходе профессионального интервью.

Специалисты, успешно прошедшие общий конкурс, могут претендовать на обучение по образовательным программам типа В.

Специалисты, претендующие на обучение по образовательным программам типа А, успешно прошедшие общий конкурс, допускаются до второго этапа отбора – Специального конкурса.

Специальный конкурс предусматривает конкурсное испытание для специалистов, рекомендованных конкурсной комиссией.

Конкурсное испытание проводится в форме собеседования с презентацией концепции развития организации (индивидуального проектного задания), поддержанной работодателем (форма РО-2). В ходе собеседования и презентации конкурсной комиссией осуществляется оценка:

– профессиональных и личных характеристик специалистов, необходимых для освоения данной категории образовательных программ и реализации проектов;

– значимости разрабатываемого проекта для организации, региона, качества разработки проекта;

– соответствия проекта национальным целям и задачам реализации национальных проектов.

Для участия в конкурсном отборе необходимо:

Зарегистрироваться в информационной системе Modeus http://modeus.pprog.ru/index.php, выбрав из списка программ для саморегистрации «Подготовка 2019-2020». Представить в Управление государственной службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области в срок до 3 февраля 2020 года следующие документы (в 2-х экземплярах):

1) заявку рекомендующей организации на подготовку специалиста. Рекомендацию руководителя организации – форма РО-01 (распечатывается из информационной системы Modeus);

2) концепцию проекта развития организации. Индивидуальное проектное задание специалиста - форма РО-2 (распечатывается из информационной системы Modeus);

3) копию диплома о высшем образовании (диплом о высшем образовании, выданный за пределами Российской Федерации, подлежит обязательной процедуре признания (нострификации) на территории Российской Федерации;

4) копию паспорта Российской Федерации (страницы 2-5) в двух экземплярах;

5) копию документа об изменении фамилии (в случае, если диплом выписан на другую фамилию);

6) копию паспорта Российской Федерации (страницы, содержащие фотографию и дату рождения, информацию о месте выдачи паспорта, регистрацию по месту жительства);

7) копию трудовой книжки, заверенную отделом кадров организации (каждая страница ксерокопии заверяется подписью должностного лица и печатью, на копии после последней записи о работе перед заверяющей подписью и печатью должна присутствовать фраза «Работает по настоящее время», а также запись о том, где хранится оригинал трудовой книжки). Оба экземпляра должны иметь оригинал оттиска печати;

8) типовой трехсторонний договор в 4-х экземплярах;

9) мотивационное эссе;

10) презентацию проекта;

11) согласие на обработку персональных данных специалистов для ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» в двух экземплярах (распечатывается на одной странице).

12) согласие на обработку персональных данных для Челябинской региональной комиссии в одном экземпляре (распечатывается на одной странице).

13) копию свидетельства о предпринимательской деятельности (в случае необходимости);

14) справку о подтверждении общего и/или управленческого стажа работы, функциональных обязанностях в двух экземплярах (при необходимости).

Образовательные организации, участвующие в реализации Программы на территории Челябинской области:

Южно-Уральский государственный университет, контактный телефон (351) 267-94-90. Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Челябинский филиал РАНХиГС), контактный телефон (351) 771-35-22. Международный институт менеджмента ЛИНК (на базе Магнитогорского института дополнительного образования (ОАНО ДПО «МИДО», контактные телефоны (3519) 590-520, 592-034.

Обучение специалистов проводится по двум типам образовательных программ:

– базовые образовательные программы (тип В - basic) – предусматривают профессиональную переподготовку специалистов по одному из направлений в укрупненной группе специальностей и направлений «Экономика и управление»: менеджмент, маркетинг, финансы с ориентацией на развитие компетенций менеджера в процессе участия в аудиторных и внеаудиторных занятиях под руководством преподавателя и самостоятельного освоения учебного материала. Стоимость обучения 1 специалиста по программам типа В – 60 тыс. рублей;

– проектно-ориентированные образовательные программы (тип А - advanced) предусматривают профессиональную переподготовку специалистов в рамках укрупненной группы специальностей и направлений «Экономика и управление» с ориентацией на развитие компетенций менеджера в процессе обучения, подготовки и реализациипод руководством и при консультации преподавателя в интересах направившей специалиста на обучение организации проекта, реализуемого на всем протяжении образовательной программы. Стоимость обучения 1 специалиста по программам типа А – 100 – 110 тыс. рублей.

Расходы на обучение финансируются из 3 источников: 66% – это средства федерального и регионального бюджетов, 34% оплачивает предприятие, которое направляет специалиста на обучение, или сам специалист.