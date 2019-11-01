В Кыштыме чествовали юбиляров семейной жизни и многодетных родителей

Автор: КР от Сегодня, 13:55 Категория: Общество

В кыштымском отделе ЗАГС прошло традиционное мероприятие по чествованию юбиляров семейной жизни и жителей нашего города, которые стали многодетными родителями в этом году.

Подарки от администрации Кыштымского городского округа вручили Михаилу Александровичу и Татьяне Фёдоровне Курчавовым, которые отметили золотую свадьбу.

Оба они родились и живут в Кыштыме. В 1969 году Михаил Александрович демобилизовался из армии и вернулся в родной город со своим другом – братом Татьяны Фёдоровны. Так произошло их знакомство, и началась история любви, которая продолжается уже 50 лет.

– Семья – это самое главное, – сказала сайту «КР» Татьяна Фёдоровна Курчавова. – Молодым парам мы бы посоветовали терпения и умения уступать друг другу. Наша семья держится на трёх китах – любви, уважении и доброжелательности.

У Михаила Александровича и Татьяны Фёдоровны двое детей и пятеро внуков. Сын Александр работает водителем, дочь Наталья – в детском саду № 1.

Также в отделе ЗАГС по случаю прошедшего Международного дня матери поздравили семью Ведениных. Дмитрию и Наталье торжественно вручили свидетельство о рождении их первенца. Две недели назад у них родилась дочь Надежда.

Удостоверения многодетных семей получили Екатерина и Владимир Вечернины. Они воспитывают 12-летнего Константина, пятилетнюю Ульяну и пятимесячную Софью.

Также удостоверение выдали Алёне и Александру Петковым. В их семье тоже трое детей – трёхлетний Михаил, двухлетняя Василиса и четырёхмесячная Ангелина.

Поздравили и семью Останиных. Татьяна и Евгений воспитывают 17-летнюю Ксению, 13-летнего Евгения и десятимесячного Артёма.