В Кыштыме для новобрачных и юбиляров супружеской жизни устроили парад парусной регаты

Автор: КР от Вчера, 15:25 Категория: Общество

На набережной у Народного дома новобрачные и юбиляры супружеской жизни отпраздновали День семьи, любви и верности.

Для двух пар молодожёнов прошла торжественная регистрация брака. Подарки получили семьи, которые в этом году отметили железную, золотую и рубиновую свадьбы.

Владимир Трофимович и Раиса Васильевна Юрины поженились 65 лет назад. Они познакомились в Липецке, откуда по распределению молодыми специалистами приехали в Кыштым на машиностроительный завод. Супруги вырастили двоих детей, у них четверо внуков и уже подрастают правнуки.

Павел Степанович и Галина Михайловна Ковалёвы встретились в деревне Островское Каслинского района, когда им было по 16 лет. Спустя два года, окончив школу, скрепили свою любовь узами Гименея. В этом году они отмечают золотую свадьбу.

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева вручила юбилярам букеты цветов и подарки. А они, в свою очередь, напутствовали новобрачных и вручили им букеты ромашек – символ надёжных и искренних чувств.

Медалью «За любовь и верность» наградили супругов Давыдовских. Татьяна Михайловна больше 35 лет возглавляла централизованную библиотечную систему в Кыштыме, Сергей Павлович – инженер-рационализатор, работает на ювелирном заводе «Данила Мастер». В этом году они празднуют 40-летие супружеской жизни.

Второй год подряд для всех пар и гостей набережной устраивается парад парусной регаты. Для этого специально пригласили спортсменов озёрского яхт-клуба «Галс».