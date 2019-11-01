Жители Кыштыма могут написать письмо Деду Морозу

Автор: КР от Сегодня, 10:18 Категория: Общество

На Южном Урале начался сезон новогодней поздравительной переписки. Первые письма и открытки уже отправились в зарубежные страны и в Великий Устюг – резиденцию Деда Мороза.

Как отмечают почтовики, традиция поздравлять другу друга бумажными открытками и писать письма новогоднему волшебнику неизменно пользуются популярностью, несмотря на развитие электронных средств коммуникации.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи Почты России Светлана Замятина, письмо или открытку Деду Морозу можно отправить в любом отделении почтовой связи региона. Чтобы послание дошло до адресата, необходимо указать адрес его резиденции: 162390, Россия, Вологодская область, г.Великий Устюг, почта Деда Мороза.