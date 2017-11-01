В Кыштыме дети напишут письма Деду Морозу
Автор: КР от Сегодня, 11:38 Категория: Общество
С 10 по 20 декабря пройдёт ежегодная акция «Письмо Деду Морозу». Отправить письма можно и от имени двухлетних детишек, но установлен и ограничительный возраст – до 12 лет. В этот раз участникам предлагают написать о полезных делах, которые они сделали для города в уходящем 2017 году.
Как сказала сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью администрации Кыштымского городского округа Марина Трегубова, тема писем в этом году посвящается 260-летию города.
Для участия в акции «Письма Деду Морозу» нужно отнести в почтовые отделения города, находящиеся по адресам улица Ленина, 4 и улица Интернационала, 99, где будут установлены специальные ящики.
Маленьких авторов лучших писем перед Новым годом поздравят Дед Мороз и Снегурочка и вручат им подарки – мягкие игрушки.