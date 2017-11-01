В Кыштыме дети напишут письма Деду Морозу

Городская афиша

30 ноября

В бывшей прогимназии на улице Республики, 10 открылась выставка работ студентов отделения "Дизайн" Озёрского государственного колледжа искусств. Увидеть экспонаты можно ежедневно с 12 до 15 часов вплоть до 10 декабря. Цена билета: 70 рублей для взрослых и 40 рублей - для детей и студентов.

Начало в 12 часов.

30 ноября

В ДК "Победа" - цирковое представление Московского цирка.

Начало в 18 часов. Цена билетов от 400 рублей.