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В Кыштыме дети напишут письма Деду Морозу

Автор: КР от Сегодня, 11:38 Категория: Общество

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С 10 по 20 декабря пройдёт ежегодная акция «Письмо Деду Морозу». Отправить письма можно и от имени двухлетних детишек, но установлен и ограничительный возраст – до 12 лет. В этот раз участникам предлагают написать о полезных делах, которые они сделали для города в уходящем 2017 году.

Как сказала сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью администрации Кыштымского городского округа Марина Трегубова, тема писем в этом году посвящается 260-летию города.

Для участия в акции «Письма Деду Морозу»  нужно отнести в почтовые отделения города, находящиеся по адресам улица Ленина, 4 и улица Интернационала, 99, где будут установлены специальные ящики.

Маленьких авторов лучших писем перед Новым годом поздравят Дед Мороз и Снегурочка и вручат им подарки – мягкие игрушки.

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