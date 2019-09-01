Электросети Кыштыма будет обслуживать старая компания, но с новым брендом

Автор: КР от Вчера, 16:51 Категория: Общество

Такое заявление сделала компания «Россети Урал» – новый бренд ОАО «МРСК Урала» – на штабе по энергетической безопасности Челябинской области. Его возглавляет министр тарифного регулирования и энергетики регионального правительства Татьяна Кучиц.

С середины 2018 года ООО «АЭС-Инвест» перестало осуществлять свою деятельность как сетевая компания. Свой электросетевой комплекс общество с ограниченной ответственностью передало по договору аренды другой местной сетевой компании – ООО «Урал-Ресурс».

Задолженность «АЭС-Инвест» перед компанией «Россети Урал» составляла более 680 миллионов рублей. Арбитражным судом Челябинской области она была признана банкротом.

Конкурсный управляющий «АЭС-Инвест», в рамках дела о банкротстве, провёл аудит финансово-хозяйственной деятельности и установил, что ООО «Урал-Ресурс» не осуществил ни одного платежа по договору аренды на счета «АЭС-Инвест». В связи с этим возникла острая необходимость решения вопроса обеспечения сохранности и должного уровня эксплуатации имущества банкротящейся компании, что и обсуждалось на штабе по безопасности электроснабжения Челябинской области.

Компания «Россети Урал» выразили готовность осуществлять полноценную эксплуатацию электрических сетей, комплекс которых обеспечивает электроснабжением 550 насёленных пунктов, включая Кыштымский городской округ.